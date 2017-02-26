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AK Parti temsilcileri referandum için Mısır'da

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Mısır ve Afrika Kıtası sorumluları, Kahire'de Türk seçmenlerle bir araya geldi.

26.02.2017 - 08:49
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  2. Politika

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Afrika Kıta Sorumlusu Önder Benzeş ve Mısır Sorumlusu Muhammet Kırışgiloğlu, referandumda Türk vatandaşları oy kullanmaya teşvik için Mısır'a gitti.

OY KULLANIN

AA muhabirine konuşan Benzeş, AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından görevlendirildiğini ve Mısır'a Türk vatandaşlarının demokratik haklarını kullanmaları konusunda hatırlatma yapmak için geldiklerini söyledi.

37 ÜLKEDE 137 BİN TÜRK SEÇMEN VAR

Benzeş, şunları kaydetti: "Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Asya, Orta Avrupa, (Rusya ve Ukrayna) ve Orta Asya bölgelerinde yer alan 37 ülkede 137 bin Türk seçmen var. Bizim derdimiz seçmenlerin sandığa gitmesini sağlamak. Vatandaşlarımıza demokratik haklarını dünyanın neresinde olursa olsun kullanmalarına teşvik etmek. Aynı zamanda buradaki Türk vatandaşlarımız ile birebir görüşmeler, konferanslar ve toplantılar yaparak kafa karışıklığını gidermeyi planlıyoruz."

SANDIĞA GİDİŞ KOLAYLAŞTI

Yurt dışı seçmenlerinin sandığa gitmesinde bazı zorlukların yaşandığını ifade eden Benzeş, hükümetin yapmış olduğu çalışmalar ile artık bu sorunların azaldığını dile getirdi.

AK Parti Mısır Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Muhammet Kırışgiloğlu ise Mısır'a geliş amaçlarının vatandaşları sandığı yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

MISIR'DA OY KULLANMA TARİHİ 9 NİSAN

Kırışgiloğlu, "Mısır'da 9 Nisan'da oy kullanılacak. Vatandaşlarımızı konsolosluklarda seçim için kayıtlarını yapmaya teşvik ediyoruz. Çalışmalarımızın ilk merhalesi vatandaşlarımızı sandığı yönlendirmekti ve bunu gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye'ye dönüp toplantılar yaptıktan sonra tekrar Mısır'a gelerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci merhalede vatandaşlara neden "evet" demeleri gerektiğini anlatacağız." dedi.

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