AK Parti yurt dışındaki seçmene seslendi

'Türk politikacılar ülkeme gelmesin' açıklamasında bulunan Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, kendi sözlerini çiğnedi.

Roth resmi bir program için Türkiye'ye gelerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Görüşme sırasında kürt seçmene seslenen Michael Roth, İyi Parti'yi adres olarak göstererek açık şekilde oy istedi.

Kürtlerden İyi parti'ye oy isteyen Alman politikacı



'SÖZDE SEÇİM KAMPANYASI YASAĞI'

Bunun yanı sıra parti gözetmeksizin Türkiye'den gelen siyasetçilere sözde seçim kampanyası yasağı olan Almanya'da, terör örgütü PKK etkinlik düzenleyebiliyor, HDP ve CHP'li milletvekilleri her etkinliğe katılabiliyor. Fakat, AK Parti'ye hiçbir şekilde izin verilmiyor.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENE: OYUNU GÖR, OYUNU VER

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, yurt dışındaki seçmene seslendi: Oyunu gör, oyunu ver.

Almanya'nın sözde seçim yasağı sadece AK Parti'ye yönelik ViDEO

