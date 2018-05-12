AK Parti'de 2 bin 100 aday adayı üst komisyonda

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz, 14 alt komisyonun bu akşam 20.00 itibarıyla mülakatlarını tamamladığını belirterek, sonuç raporlarını teslim aldıklarını açıkladı.

AK Parti'de aday belirleme sürecine ilişkin Yavuz, aday başvurularının 2 Mayıs'ta sona erdiğini, temayül yoklamalarının ardından 14 alt komisyonun çalışmaya başladığını hatırlattı.

14 alt komisyonun üçünün İstanbul'da görev yaptığını ifade eden Yavuz, İstanbul'da üç seçim bölgesine birer komisyon görevlendirdiklerini aktardı.

Yavuz, mülakata meşru sebeplerle katılamayanların da ek bir raporla değerlendirileceğini söyledi.

7 BİN 39 KİŞİ MÜLAKATA TABİ TUTULDU

AK Parti'ye 7 bin 343 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığını dile getiren Yavuz, "Bunların 304 tanesi mevcut milletvekili ya da AK Parti Genel Merkez organlarında görevli olanlardı. Mülakata alacaklarımız arasında bu isimler yoktu. 7 bin 39 kişi mülakata tabii tutuldu. Bu 7 bin 39 kişiden bin 800 kişi üst kurula aktarıldı. Mevcut milletvekilleri ve Genel Merkez organlarında görevli olanları da buraya kattığımızda 2 bin 100 civarında kişi üst kurulda mülakata tabi tutulacak." diye konuştu.

18 YAŞINDA OLAN 34 ADAY ADAYI

AK Parti aday adaylarının istatistiksel verilerini paylaşan Yavuz, başvuruda bulunan aday adaylarının yaş ortalamasının 44 olduğunu, 18 yaşında 34 aday adayının başvuruda bulunduğunu bildirdi.

56 FARKLI MESLEK GRUBU BAŞVURDU

Yavuz, 56 meslek grubundan müracaat geldiği bilgisini vererek, aday adayı başvurusunda bulunanların yüzde 20'sinin yüksek lisans, yüzde 51'inin lisans, 1,72'sinin ön lisans, yüzde 19'unun lise, yüzde 4'ünün ortaokul mezunu olduğunu açıkladı.

SKM Başkanı Yavuz, AK Parti'de üst kurulun çalışmalarının 16 Mayıs'ta başlayacağını kaydetti.