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AK Parti'de 7 bin 340 aday adayı değerlendiriliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarının devam ettiğini sürecin cumartesi günü sona ereceğini açıkladı.

AA | 10.05.2018 - 21:21..
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AK Parti'de 7 bin 340 aday adayı değerlendiriliyor

Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamada bulundu, gazetecilerin soruları yanıtladı.

14 KOMİSYON ADAY ADAYLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

14 komisyonun milletvekili aday adaylarının mülakatlarını sürdürdüğünü dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, her bir komisyonun bir genel başkan yardımcısının başkanlığında, iki Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan, bir Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan, bir Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan olmak üzere komisyon başkanıyla toplam 5 kişiden oluştuğunu anlattı.

ADAYLARIN BELİRLENME SÜRECİ

Ünal, kendisinin de başkanlığını yaptığı bir komisyonun bulunduğunu, komisyonunun şu ana kadar 6 ili bitirdiğini, her bir aday adayını da dikkatle dinlediklerini aktardı.

Cumartesi günü akşam 7 bin 340 adayın mülakatını bitireceklerini bildiren Ünal, sözlerine şöyle devam etti: "7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirdikten sonra bu kişilerden şöyle, her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili, üst kurula çarpı üç, yani 24 aday adayı üst kurula çıkacak. Artı o ildeki milletvekili sayısı, yani Kahramanmaraşla ilgili 31 kişi, 7 milletvekili, 24 aday adayı değerlendirilecek üst kurulda. Yani Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın başkanlığındaki üst kurulda bu değerlendirmenin sonucunda Kahramanmaraş listesinde 8 adayımız belirlenmiş olacak. Bu adaylar belirlendikten sonra 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

AK Parti'de 7 bin 340 aday adayı değerlendiriliyor VİDEO

AK Parti'de 7 bin 340 aday adayı değerlendiriliyor


25 MAYIS'TA VEKİLLER TANITILACAK

Biz, aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Biz, sizlere adaylarımızı tanıtacağız, kampanya konseptimizi tanıtacağız, müziklerimizi dinleteceğiz ve o gün genel olarak kampanyanın, seçimin kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız."

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