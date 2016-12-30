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AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi

AA | 30.12.2016 - 16:47
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Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak AK Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin her yıl faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye başkanı ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan bağlarını güçlendirme, bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlama noktasında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

7 BELEDİYE BAŞKANI 27 MECLİS ÜYESİ İHRAÇ EDİLDİ

Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.

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