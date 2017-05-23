AK Parti'de genç isimler

16 Nisan referandumuyla onaylanan, seçim yaşının 25'ten 18'e düşürülmesiyle beklenen gençleşen siyasi hareketin ilk hamlesi yasanın mimarı olan AK Parti'den geldi.

YAŞ ORTALAMASI 47'E DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’na tekrar seçildiği AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi’nde belirlenen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesindeki genç isimler dikkat çekti.

Yaş ortalaması 47'ye düşen MKYK’nın en genç isimlerden ikisi henüz 20’li yaşlarındaki üniversite öğrencileri Yasemin Atasever ile Rumeysa Kadak…

YASEMİN ATASEVER

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de bölüm birincisi olan Atasever, Hukuk'tan çift anadal yapıyor. Takı tasarımı, keman, fotoğraf ve kemanla ilgilenmesinin yanısıra, gençlik teşkilatında da görev alıyor. Arapça ve İngilizce biliyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin “Kapsamlı Ülke Analizi Paneli”nde, “Latin Amerika’da medya, eğitim, hukuk, siyaset ve ekonomi” konularında çalışmış...

RUMEYSE KADAK

Meridyen Derneği'nin "münazara" ekibinde yer alan Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nde başkan yardımcılığı yapıyor.

7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "İstanbul Meridyen Open '17 Uluslararası Münazara Turnuvası"nın ödül törenindeki performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekmesi, Kadak'ın MKYK listesine girmesinde rol aldığı söyleniyor.

GENÇLEŞME ARTACAK

MKYK üyeliklerinden başlayan gençleşme hareketinin, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin diğer kadrolarına da yansıyacağı belirtiliyor.