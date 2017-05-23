taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.633
USD
3,5710
EURO
4,0187
ALTIN
144,64
PETR
53,3900

AK Parti'de genç isimler

AK Parti MKYK'sında yer alan yeni isimler Yasemin Atasever ile Rümeysa Kadak 20 yaşında.

23.05.2017 - 11:46
  1. Haberler
  2. Gündem

16 Nisan referandumuyla onaylanan, seçim yaşının 25'ten 18'e düşürülmesiyle beklenen gençleşen siyasi hareketin ilk hamlesi yasanın mimarı olan AK Parti'den geldi.

YAŞ ORTALAMASI 47'E DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’na tekrar seçildiği AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi’nde belirlenen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesindeki genç isimler dikkat çekti.

Yaş ortalaması 47'ye düşen MKYK’nın en genç isimlerden ikisi henüz 20’li yaşlarındaki üniversite öğrencileri Yasemin Atasever ile Rumeysa Kadak…

YASEMİN ATASEVER

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de bölüm birincisi olan Atasever, Hukuk'tan çift anadal yapıyor. Takı tasarımı, keman, fotoğraf ve kemanla ilgilenmesinin yanısıra, gençlik teşkilatında da görev alıyor. Arapça ve İngilizce biliyor.

AK Parti'de genç isimler

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin “Kapsamlı Ülke Analizi Paneli”nde, “Latin Amerika’da medya, eğitim, hukuk, siyaset ve ekonomi” konularında çalışmış...

RUMEYSE KADAK

Meridyen Derneği'nin "münazara" ekibinde yer alan Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nde başkan yardımcılığı yapıyor.

AK Parti'de genç isimler

7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "İstanbul Meridyen Open '17 Uluslararası Münazara Turnuvası"nın ödül törenindeki performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekmesi, Kadak'ın MKYK listesine girmesinde rol aldığı söyleniyor.

GENÇLEŞME ARTACAK

MKYK üyeliklerinden başlayan gençleşme hareketinin, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin diğer kadrolarına da yansıyacağı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

478
Ozan Tufan gözaltına alındı

Ozan Tufan gözaltına alındı

75
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

26
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

58
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

86
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

47
İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM