AK Parti'de ikinci Recep Tayyip Erdoğan dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kongrenin yapılacağı salonun önünde Başbakan Binali Yıldırım tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, tarihi kongre gününü hasretin vuslata döndüğü gün olarak nitelendirdi.

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ERDOĞAN'IN İLK AÇIKLAMALARI

Başbakan'dan sonra mikrofonu eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salonu dışındakilere seslendi.

Kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz herhangi bir ölü söz konusu değil, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

BİNALİ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Siz kardeşlerime bu uzun yolculukta, 'uzun ince bir yoldayız dedik ya', gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de bir kez daha teşekkür ediyorum.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var, devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim gerek gençler gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıktan cevabını vererek yok edeceğiz.

Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizle ekranda buluşturalım istiyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum." dedi.

AK PARTİ'DE ERDOĞAN HEYECANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Başbakan Yıldırım ile kongre salonuna giriş yaptı.

Salonda bekleyenlere Erdoğan ve Yıldırım'ı coşkuyla karşıladı.