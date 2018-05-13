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AK Parti'de milletvekilliğiyle ilgili son durum

AK Parti'de 120 vekille devam kararı çıktı. Mülakattan geçen aday adayları ile ilgili ise titiz bir çalışma yürütülecek, en ideal liste hazırlanacak.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 09:43..
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AK Parti'de milletvekilliğiyle ilgili son durum

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AK Parti'de 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis’te çoğunluğu elde etmek için milletvekili adaylarıyla ilgili titiz bir çalışma yapılıyor.

120 VEKİLLE DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mevcut 316 AK Parti milletvekili üzerinde tek tek çalışma yapıyor.

Erdoğan, milletvekili listeleriyle ilgili ilk çalışmasını, Özbekistan-Güney Kore gezisi sırasında uçakta ve gece otelde yaptı. Böylece 120 civarındaki milletvekili ile ilgili kararını verdi.

MÜLAKATTAN GEÇENLERLE İLGİLİ RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Öte yandan dün AK Parti’ye başvuran 7 bin 340 aday adayı ile tek tek yapılan mülakatlar sona erdi. Mülakatların tamamlanmasıyla birlikte Genel Merkez bünyesindeki 14 ayrı komisyonun hazırlayacağı raporlar da, İngiltere dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Elemeye tabi tutulduktan sonra üst komisyonunda değerlendirilecek aday adayları ile ilgili karar toplantıları ise önümüzdeki hafta ortası başlayacak.

Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonun 16 Mayıs Çarşamba gününden itibaren AK Parti Genel Merkezinde yapması planlanan toplantılar için 8’inci katta âdeta ‘Kozmik oda’ kuralları uygulanacak.

YÜZDE 50'Sİ DEĞİŞECEK

AK Parti'nin yapılan seçimlerde mevcut milletvekillerini yüzde 40-50 oranında değiştirdiği biliniyor. Parti kurmayları, yenilenmenin bu kez daha fazla olacağını ifade ediyor.

Bunun gerekçesi ise, Erdoğan’ın Meclis çoğunluğunu elde etmesi için en ideal listeyi hazırlamak istemesine dayandırılıyor.

3 DÖNEM KURALI ESNETİLECEK

Erdoğan’ın, AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan 20’nin üzerinde milletvekiline yönelik ayrı bir çalışma yaptırdığı, seçim bölgelerindeki dengelerden kaynaklı bazı isimler için 3 dönem kuralının esnetileceği belirtiliyor.

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