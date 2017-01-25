AK Parti'de referandum hazırlıkları başlıyor

Referandum öncesi teşkilat için hazırlık niteliği taşıyan AK Parti 115'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın il başkanları, belediye başkanları ve ana kademe yöneticilerine hitabının ardından basına kapalı devam etti.

TOPLANTILAR GÜN BOYU SÜRÜYOR

Gün boyunca süren toplantıda, özellikle cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum sürecine ilişkin sunumlar yapıldı. Katılımcılardan gelen soruları Başbakan Yıldırım'ın ve ilgili genel başkan yardımcılarının yanıtladığı toplantıda, adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar da ele alındı. Referandum sürecinde cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.

"SORUMLU OLMAYAN HİÇBİR MAKAM VE KİŞİ KALMAYACAK"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin sunum yaptı. Sistemin neler getireceğini anlatan Yazıcı, yeni sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan milletin oluşturduğunu, kanun yapma tekelini elinde bulunduran TBMM'nin hem çıkaracağı kanunlarla hem de araştırma, inceleme, yazılı soru ve soruşturma mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin bir biçimde kullanacağını aktardı.

SORGUN VE YILMAZ'DAN REFERANDUM SUNUMU

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da sunumunda, referandumda oy kullanacak seçmenlere ilişkin sayısal verileri paylaştı. Sorgun, Seçim İşleri Başkanlığı olarak en üst kademeden en alt kademeye kadar teşkilatı referanduma hazırlayacaklarını ifade etti.

KAMPANYANIN AŞAMALARI ANLATILDI

Toplantıda sunum yapan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da referandum sürecinde yürütülecek kampanyanın aşamalarını anlattı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylamasının ardından referanduma ilişkin nasıl bir kampanya yürütüleceğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.