AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; AK Parti'den yerel seçimlerde aday adayı olacak kişiler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapmaya başlayacaklar. Aday adaylığı için yapılacak başvuralar sonrası temayül yoklamaları yapılacak.

MÜTEVAZI VE GÜLER YÜZLÜ ADAYLAR

Seçim takvimine göre bazı büyükşehir belediye başkan adayları ile Doğu ve Güneydoğu illerine ilişkin adayların isimleri erken açıklanacak. Aday adaylarında aranacak özellikler şöyle:

"Kirlenmemiş, mütevazı, angaje olmayan ve güler yüzlü"





KADIN ADAY SAYISI ARTIYOR

Hem belediye başkan adaylarında hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kadın adaylara önceki yerel seçimlere oranla daha fazla yer ayrılacağı belirtildi.

TEBDİL-İ KIYAFETLE GEZDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre; çok sayıda AK Partili, bilmediği seçim bölgelerine tebdil-i kıyafetle giderek halkın nabzını tutarak, kimlerin aday olması halinde oy verecekleri sorusunu yöneltti. Bu incelemede aday olmayı düşünmeyen isimler de çıktı.

VAADİNİ YERİNE GETİRMEYENE YENİDEN ADAYLIK YOK

Vaatlerini yerine getirmeyen mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği de kulislere yansıdı.