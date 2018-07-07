AK Parti'de yeni dönemin ilk grup toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"NEDEN OLMASIN"

Yeni dönemin ilk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını duyuran Erdoğan, kabinenin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi.

Cumhurbaşkanı, "Kabinede Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın" dedi.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Seçilen vekillerimizi tebrik ediyorum.

İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş arkadaşlar var.

Yapacak çok işimiz var. Her birinizin çalışkanlığına ve sadakatine ihtiyacımız var.

Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacağız.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

24 Haziran seçim sonuçları daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor.





PAZARTESİ KABİNEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ

Pazartesi günü göreve başlama törenimiz var. O akşam saat 21'de kabinemizi açıklayacağız.

Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacağız.

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.





İLK KABİNE TOPLANTISI

"İlk kabine toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram'a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gercekleştireceğiz."

Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.

Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

