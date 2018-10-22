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AK Parti'den Andımız açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, gündem detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir." dedi.

AA | 22.10.2018 - 17:53..
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AK Parti'den Andımız açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarıyla ilgili olarak "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afla ilgili sözleri) Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu." dedi.

Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bahçeli'nin ifadeleri ile ilgili olarak, "Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." diyerek, "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir." şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI MESELESİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, MHP ile Cumhur İttifakına dair, "Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok." ifadelerini  kullandı.

DANIŞTAYIN ANDIMIZ KARARI

Gündemin en çok tartışılan konularından biri olan andımız meselesine ilişkin de Çelik'ten açıklama geldi. Danıştayın 'öğrenci andı' kararı ile ilgili de Çelik, "Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır." dedi.

Çelik, "Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır." ifadelerini kullanarak, "Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır." şeklinde konuştu.

AK Parti'den andımız açıklaması VİDEO

KAŞIKÇI KONUSU

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de Çelik, "Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet." diyerek, "İnşallah sonuçlar ortaya çıkacak, sorumlular cezalandırılacak ve bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek." şeklinde konuştu.

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