AK Parti'den CHP'li Pekşen'in sözlerine ilk tepki

Mahir Ünal: "Bu Kılıçdaroğlu CHP'sinin yeni yaptığı bir şey depğil. 15 Temmuz'dan sonra başlattıular devam ettiyorylar. Acı olan şu ki; Kılıçdaroğlu'nun CHP'si FETÖ tehdidi olduğuna inanmıyordu. Darbe yaptıklarına inanmıyoprlardı. 40 yıldan beri devletin içine sızmış bu yapının bütün Türkiye ve Dünya tarafından anlaşılmışken Kılıçdaroğlu'nun cHP'si ısrarla neden bunu görmezden geliyor. Bunun vebalinin altından kalkamaz. Biz 15 Temmuz'u sulandırmak isteyen, tiyatro diyen, kontrollü darbe diyen herkesle 15 Temmuz'un anısına milletin hatırına mücadele edeeriz. Hesabını sorarız. O gece bu ülke işgal edilmek istendi. CHP'nin yapması gereken şudur; 17-25 Aralık'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti devlet mücadeleye başladı. Uluslararsı FETÖ propagandanın Türkiye ayağını CHP yürütüyor. FETÖ, CHP'nin söylemlerini referans gösteriyor. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Hesabını sorarız.