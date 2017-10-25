AK Parti'den CHP'nin erken seçim çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yerel seçimler için 17 ay beklenmemesini hemen seçim yapılmasını istediklerini söyledi.

YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Parti'den cevap geldi. Partisi adına açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yenilen pehlivanın güreşe doymadığını hatırlattı.

YİNE BİR YENİLGİ İSTEDİĞİ İÇİN...

Turan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek sağlamlaştıramadığı genel başkanlık koltuğunu bu suni gündemlerle sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali CHP, yine bir yenilgi istediği için böyle bir çıkış yapıyor. CHP, Türkiye'ye suni gündemler dayatmak yerine kendi krizleriyle, milletvekili istifalarıyla ilgilensin."