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AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Partili belediyeler ve parti teşkilatıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan raporlar Erdoğan'a iletildi.

24.05.2017 - 08:23
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AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

erdoğan

AK Parti, referandum sürecinde sıkıntı tespit ettiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenmesi gerektiğine işaret ettiği iki konuda çalışma yaptı.

Partinin yerel yönetimler başkanlığı, belediye başkanlarını ‘Yatırımlar, halkla ilişkiler, imar düzenlemeleri ve memnuniyet’ açısından araştırdı. Benzer çalışma il ve ilçe yönetimleri için de yapılıyor.

REFERANDUM SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Hürriyet'in haberine göre, partinin yerel yönetim başkanlığı her yıl yaptırdıkları performans taramalarına referandum sürecindeki çalışmaları da dahil etti. AK Partili belediye başkanları, birden fazla başlıkla değerlendirildi.

BELEDİYELERİN BAŞARI TRENDİ

Belediyeler, “Yönetim yapısı, yatırımlar, imar çalışmaları, seçim vaatlerinin yerine getirilme performansı, halkla ilişkiler, memnuniyet ve sevilirlik” gibi konularda değerlendirildi. Yıllara göre belediyelerin başarı trendi de çıkartıldı. İcraatlar ile ilgili takvime uyulup uyulmadığı, yıllar itibariyle belediyenin borç yükünün azalıp azalmadığı, personel sayısındaki artış, verimlilik gibi başlıkların da yıllara göre incelendiği öğrenildi. 2016 yılı raporlarına, referandum performansları da eklendi.

RAPORLAR ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Parti yönetimi kendi değerlendirmelerini de rapora ekleyerek, Erdoğan’a iletti. Belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerin sonunda, izlenecek yol tartışılıyor. ‘El çektirme veya 2019’da aday gösterilmeme’ konusuna henüz karar verilmedi.

AK PARTİ TEŞKİLATI YENİLENECEK

Partide, Erdoğan tarafından önemsenen ikinci çalışma, teşkilatlarla ilgili olacak. Bu çalışmanın sonuçları kongre sürecinde görülecek. Belediye başkanlarında olduğu gibi, il ve ilçe teşkilatlarının başkanlarıyla ilgili araştırma yapılıyor.

Bu kişilerin hem kendi yönetimleri, hem de kamuoyundaki algıları soruşturuluyor. Başarı ve başarısızlıkları karnelerine göre değerlendirilecek. İlçe başkanlarının haziranda başlayacak kongrelerde, il başkanlarının ise 2018’in ortasına kadar tamamlanacak il kongrelerinde ayıklanacağı belirtildi. Başarısız bulunan başkanlar, aday yapılmayacak.

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