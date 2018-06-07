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AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti, seçim beyannamesinde yer alan icraatlarını, bu seçimde farklı bir yoldan da duyuruyor.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 19:54..
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24 Haziran'daki seçimlere az bir zaman kala AK Parti seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN İCRAATLER

İnternet kullanıcıları, gündem ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan icraatleri ile karşılaştı.

Otomobil kredisi arayan kullanıcılara yerli otomobil müjdesi, uçak bileti arayanlara 3. Havalimanı, iş ilanı, işsizlik maaşı ile ilgili arama yapan kullanıcılara “Uzmanlaştırılmış Meslek Edinme Merkezi”, sgk, emekli maaşı gibi aramalarda ise emeklilere verilecek 1.000 TL bayram ikramiyesini duyurdu.

AK Parti’nin icraatleri ile ilgili diğer reklamlar ise şöyle;

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

AK Parti'den Google hamlesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
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