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AK Parti'den gurbetçi seçmene oy verin çağrısı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine günler kala AK Parti gurbetçi seçmenlere oy kullanın çarğılı bir reklam yayınladı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 12:39..
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Türkiye'nin dönüm noktası olan 24 Haziran seçimlerine 20 günden az bir süre kaldı. Siyasi partiler ve adaylar propaganda çalışmalarını yürütürken, yurt dışındaki sandıklarda oy kullanım işlemleri yarın başlayacak. Oy kullanımının başlamasından hemen önce AK Parti gurbetçi seçmene yönelik "oy verin" mesajlı bir video yayınladı.

AK Parti'den gurbetçi seçmene oy verin çağrısı

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN"

Videoda gurbetçi bir ailenin neden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yine kendileri tarafından anlatılıyor. "Eskiden böyle değildi, yarından korkardık. İş, aş yoktu, mecbur kaldık geldik buralara" diye anlatılan gurbet göçü, artık Türkiye'nin çok değiştiği ve Türkiye'nin artık yurt dışındaki vatandaşları bile sahiplendiğini anlatıyor.

Daha güçlü bir Türkiye için, gurbetçi seçmene oy ver çağrısında bulunan ve sosyal medyada yayınlanan videoya beğeni yağdı.

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