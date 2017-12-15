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AK Parti'den Kadıoğlu'nın istifasıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun bugünkü istifasıyla ilgili olarak, "Tamamen sağlık nedeniyle oldu. Daha önceki istifalarla benzer bir istifa değildir." dedi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 14:38..
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AK Parti'den Kadıoğlu'nın istifasıyla ilgili açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında konuşarak şu açıklamaları yaptı:

AK Parti'den Kadıoğlu'nın istifasıyla ilgili açıklama VİDEO

"DİĞER İSTİFALARDAN DEĞİL"

"Devam eden değişim ve yenileme süreci konusunda kamuoyunu bilgilendirdik. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifası bunun dışında sağlık sorunları nedeniyle yapılmış bir istifa. Tedavi süreci 3 yıldır devam ediyordu. Göreve devam etme konusundaki yaşadığı kaygılardan dolayı görevden affını kamuoyuyla paylaştı. Daha önceki istifalarla benzer bir istifa değil. Bu konuda zaten yerel yönetimler başkanlığımız böyle bir süreç başladığında kamuoyuyla paylaşıyor."

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

AK Parti'den Kadıoğlu'nın istifasıyla ilgili açıklama

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