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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na bilgilendirme seti

Hayati Yazıcı, anayasa değişikliğine ilişkin düzenleme metni ve partinin referandum kitapçıklarını posta yoluyla Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

08.03.2017 - 15:10
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na bilgilendirme seti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir sayfalık ön yazı eşliğinde içerisinde anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemenin metni, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca hazırlanan referandum kitapçıklarıyla Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın materyallerinden oluşan bir bilgilendirme setini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na postaladı.

"METNİ OKUMA İHTİYACI DUYMADIĞINIZ ANLAŞILMAKTADIR"

Yazıcı, Kılıçdaroğlu’na hitaben kaleme aldığı ön yazıda, konuşmalarında ve referandum çalışmalarında gönderdikleri bilgilendirme setinden faydalanmasını isteyerek şunları kaydetti: "Kamuoyuna yansıyan açıklamalarınızdan görüldüğü üzere 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulacak olan 18 maddelik anayasa değişikliği metnini okuma ihtiyacı duymadığınız anlaşılmaktadır. Best FM'de katıldığınız programda sarf ettiğiniz, 'Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Neden bunu söylemiyorlar millete?' şeklindeki sözleriniz de bu kanaatimizi doğrulamaktadır."

"BİLGİLENDİRME SETİ HAZIRLADIK.."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelinde başbakanın olmadığına dikkati çeken Yazıcı, "Devletin ve yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Bu yeni sistemin bir amacı da sizi kaygılandıran olası kavgayı önlemektir. AK Parti olarak konuşmalarınız, açıklamalarınız ve bu süreçteki tüm çalışmalarınızda kullanılmak üzere sizler için bir bilgilendirme seti hazırladık. Ekte bulunan dokümanlardan bu süreçte faydalanacağınızı umut ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış haberi

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na bilgilendirme seti

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