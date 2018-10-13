AK Parti'den Rahip Brunson açıklaması

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Üniversiteyi bırakıp çoban oldu

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En fanatik okul

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1 Ahmet Kural ile Sıla barıştı Evlilik yolunda ilerlerken şok bir kararla ayrılan Ahmet Kural ile Sıla, aylar sonra yola devam kararı aldı.

2 Nitelikli edebiyat sosyal medyada kan kaybediyor Sosyal medyada başlayan çok satan kitaplar tartışması, nitelik edebiyat kan mı kaybediyor, sorusunu beraberinde getiriyor.

3 Şırnak’ta terör mağdurlarına 11 bin konut verilecek Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör yüzünden zarar gören binalar yüzünden evine giremeyen terör mağdurlarına 11 bin konut verileceğini ifade etti.

4 Cocu: Galatasaray'ı yenip çıkışa geçeceğiz Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Galatasaray derbisini kazanarak çıkışa geçeceklerini ifade etti.

5 Trafik cezaları havadan tespitle geldi Kural ihlali havadan belirlenen 67 sürücüye uygulama noktasında trafik cezası kesildi. Havadan yapılan denetimlerde bir günde 835 araç kontrol edildi, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı

6 Türkiye sağlık turizminden 5 yılda 4 milyar dolar kazandı Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar oldu.