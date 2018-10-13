AK Parti'den Rahip Brunson açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Amerikalı papaz Andrew Brunson'un tahliye edilerek ülkesine dönmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, yargısal akışın tamamlanarak tahliye kararının çıktığını ifade etti.
"DUYUMLARA GÖRE HAREKET ETMEDİK"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde duyumlara göre hareket etmedik. Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi. Dayatmalar karşısında serbest kaldı eleştirileri temelsiz.
"MUHALEFETİN BELLİ KESİMLERİ..."
Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar." şeklinde konuştu.