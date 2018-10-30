AK Parti'den sağlıkta şiddete yasa teklifi

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor.

43 MADDELİK TEKLİF

TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor.

12 YILA KADAR YARGILANACAKLAR

Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.

Bu yasa kapsamında yargılananlar için 12 yıla kadar hapis talep edilebilecek.

İZİNSİZ İLAÇ SATANA 300 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek.

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek.

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

SİGARA PAKETLERİ STANDART OLACAK

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.

Ayrıca sigara paketleri tep tip ve standart olacak.