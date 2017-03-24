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AK Parti'den Şeyh Sait'li pankarta açıklama

Diyarbakır'da asılan ve "Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

24.03.2017 - 17:32
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AK Parti'den Şeyh Sait'li pankarta açıklama

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Diyarbakır'da asılan pankarta ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den Şeyh Sait'li pankarta açıklama

"AK PARTİ'NİN BÖYLE BİR PANKARTI YOK"

Pankart nedeniyle özellikle sosyal medyada orantısız şeyler yapmaya kalkanların olduğunu belirten Sorgun, AK Parti'nin bütün kurumsal seçim malzemelerinin, billboard, pankart, ilan ve görsellerin "kararımızevet.com" internet sitesinde yer aldığını belirtti.

"KİMİN ASTIĞINI ARAŞTIRIYORUZ"

Kurumsal bir parti olduklarını vurgulayan Sorgun, "Sitemizde yer alan görseller, afişler ve pankartlar dışındakiler asla bizi bağlamaz. Diyarbakır teşkilatımız ile de görüştük. Onların da bilgisi dışında olduğunu öğrendik. Bu noktada kim asmışsa, sorumluluk onlardadır. Pankartın AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur." diye konuştu.

Sorgun, konu hakkında gerekli araştırmaların yapıldığını, pankartı asanlara ilişkin de çalışma başlatıldığını kaydetti.

PANKART TOPLATILDI

Diyarbakır'da asılan ve tartışmalara neden olan pankart gün içinde kaldırılmıştı.

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