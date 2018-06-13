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AK Parti'den Snapchat'te seçim kampanyası

Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti Snapchat üzerinde kampanyaya başladı. Kullanıcılar, profillerinde AK Parti filtresiyle paylaşım yapabiliyor ya da fotoğrafları telefonlarına indirebiliyor.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 13:32..
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Seçime sayılı günler kala, partilerin sosyal medyadaki kampanyaları da hızla devam ediyor.

Gençler arasında yoğun olarak kullanılan popüler sosyal medya uygulaması Snapchat’te, bu seçimde bir ilk yaşandı. Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti, Snapchat üzerinde bir kampanya çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti'den Snapchat'te seçim kampanyası

AK PARTİ FİLTRESİYLE PAYLAŞIM YAPILABİLİYOR

AK Parti’nin geliştirdiği filtre sayesinde seçmenler; seçim dönemi boyunca Snapchat profillerinde chat veya snap amaçlı olarak AK Parti filtresiyle paylaşımlar yapabiliyor. Seçmenler, üretilen içerikleri ayrıca akıllı telefonlarına indirip başka platformlarda da paylaşabiliyorlar.

Ayrıca AK Parti, Snapchat üzerindeki “Web View” modeli ile seçim vaadlerini kullanıcılara detaylı olarak ulaştırmaya devam ediyor.

AK Parti'den Snapchat'te seçim kampanyası

AK Parti'den Snapchat'te seçim kampanyası

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