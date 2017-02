AK Parti'li Açıkkapı'dan referandum değerlendirmesi

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Zorlu geçen Anayasa Değişikliği süreci ile ilgili açıklama yapan Ejder Açıkkapı “Anayasa değişikliği hemen hemen tüm partilerin seçim programlarına koyduğu bir konuydu. Yani sadece bugünün değil dünün de meselesiydi. Neredeyse her parti seçim süreçlerinde bu değişikliğe olumlu baktı. AK Parti olarak 2001’den bu yana her seçim beyannamemizde, milletin kendi ruhunu yansıtan bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu her seçim döneminde belirttik. Bu dönem içerisinden farklı partilerle çalışmalar yapıldı. Maddeler arasında uzlaşılanlar oldu, uzlaşılamayanlarda. Fakat uzlaşı noktasında bile maalesef CHP’nin çekinceleri oldu.

"MİLLET HAKEM OLACAK"

Ancak herşeye rağmen biz, anlaşılan bu maddelerle beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz yeni bir sürece gireceğiz. Tabiki burada yine milletimiz hakem olacak ve hakem "evet" kararını verirse sistem gerçekleşecek. şeklinde konuştu.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ

Sisteme ilişkin açıklamada bulunan Açıkkapı, "Referandumun Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini olacağını belirtti. 1923’te Cumhuriyet rejimini seçen ülkemiz, bu tarihten sonra yaşadığı tüm sıkıntılı dönemleri, koalisyonlar ve darbeleri geride bırakarak ilerleyişini sürdürecektir" dedi.

"ERDOĞAN DA FANİ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir fani olduğunu belirten Açıkkapı, Erdoğan’ın sadece 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapacağını, ilelebet koltuğunda kalmayacağını, görev süresinin azami 2 dönem olabileceğini, 3. Bir döneme imkan bulunmadığını belirtti. Açıkkapı bununla birlikte, AK Parti olarak dertlerinin sadece ülkenin refahına katkı sağlayacak, istikrarı katlayarak arttıracak bir sistemi hayata geçirmek olduğunu belirtti.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ERKLERİ BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

Açıkkapı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin dağıtılacağı iddialarını da reddetti. Muhalefetin; Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin birbirine bağlanarak “Dikta Rejimi”oluşturulması gibi bir ihtimalin söz konusu dahi olmadığını belirtti. “Bu sistem milletimize daha demokratik ve güzel bir Türkiye vadediyor. Cumhurbaşkanımız şu anki sistemde sınırsız yetkilere sahip, yeni sistem Cumhurbaşkanımızın yetkilerini sınırlı ve sorumlu tutuyor, daha aktif bir yönetim ile iki başlılığı sona erdiriyor. Yasama, Yürütme ve Yargı erkleri bu sistemle birlikte tamamen birbirinden ayrılıyor” dedi.

"GEÇMİŞTE CHP İL BAŞKANLARI AYNI ZAMANDA VALİYDİ"

Açıkkapı ayrıca muhalefetin kuvvetler ayrılığı ilkelerinin çiğneneceği iddialarına ilişkin “1936’nın Mayıs ayında bir genelge yayınlanmıştı. Bu genelge ile CHP il Başkanları o zaman ki valilikler ile birleştirildi. İç İşleri Bakanı Partinin Genel Sekreteri, Valiler ise CHP’nin il başkanları haline getirilmişti. Biz bu sistem gibi değil, tamamen demokratik, bütünleyici ve kucaklayıcı bir sistemi vatandaşlarımıza vadediyoruz.” dedi.

DARBELER SONA ERİYOR, KOALİSYON KAOSU BİTİYOR, İSTİKRAR SÜRÜYOR

Sistemin yararlarını anlatan Açıkkapı “ ülkemiz 60’dan itibaren darbeler, ayaklanmalar, muhtıralar ile karşı karşıya bırakılmıştır. 1960 yılında gerçekleştirilen hain darbede merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve iki bakanımız dünya tarihlerinde bile görülmemiş şekilde hukuksuzca idam edilmiştir. 71 yılında TSK hükumete muhtıra vermiş, dönemin Başbakanı Demirel istifa ettirilmiştir. Darağacı resimleri tarih boyunca ülke istikrarını baltalamak için sopa gibi gösterilmiştir. Yeni sistem işte bu tabloyu ortadan kaldırmakta, istikrarın sürmesini ve uluslararası arenadaki itibarın yükselmesini hedeflemekte, daha güçlü bir Türkiye’yi vadetmektedir. dedi.