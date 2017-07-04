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AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Van'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin çocukları bölücü terör örgütünü lanetledi.

04.07.2017 - 12:51
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AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Ahi ailesinin yaşadığı, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ndeki evde yas tutuluyor. Türk bayraklarıyla donatılan taziye evine gelen Ahi'nin yakınları ve vatandaşlar terör örgütüne tepki gösteriyor.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

14 ÇOCUĞU VARDI

Ahi'den geriye yaşları 12-30 arasında değişen 8'i kız 6'sı erkek 14 çocuk kaldı. Babalarının, Türk bayrakları ile şehit yazısının yer aldığı mezar taşına sarılarak gözyaşı döken çocukları, babalarının kanının yerde kalmayacağına inandıklarını ifade etti.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Aydın Ahi'nin çocuklarından Metin Ahi, babasının kimseyi incitmeyen, kimseye zarar vermeyen ve herkesin yardımına koşan biri olduğunu söyledi.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Babasının AK Parti'de hizmet verdiğini anlatan Ahi, "Onların karşısında her zaman dik durdu. Babam şehit oldu. Biz 14 kardeşiz ve hepimize babam baktı, okuttu, evlendirdi. Bize hep iyilik yapmamızı söylerdi. Doğru yolu gösterdi her zaman. Şimdi ben babamı kara toprağa verdim. Vatana feda ettim. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

"ONLARDAN KORKMADI VE BAŞINI HİÇ EĞMEDİ"

Kızı Aycan Ahi ise babasının kendilerine gurur duyacakları bir isim bıraktığını vurguladı.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Babalarının adının bir okulda yaşatılmasını ve katillerin bir an önce bulunmasını isteyen Ahi, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam babam odasında yatıyordu. Birden kapıyı kırıp içeri girdiler. İki kişinin ellerinde kalaşnikof silah vardı. Hepimizi salona topladılar, telefonlarımızı aldılar, babam o sırada yatıyordu. Babamdan kendilerini arabayla başka bir köye götürmelerini istediler. Arabamızın olmadığını söyledim. Babamdan silahını istediler. Babam silahının olmadığını söyledi.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Sonra babamı alıp götürdüler. Babam elimi sıktı ve cüzdanını vererek 'Kızım cüzdanım sana emanet' dedi. Sonra silah sesini duyduk. Babam dağ gibi dimdik durdu. Onlardan hiç korkmadı ve başını hiç eğmedi. Biz de onun çocuklarıyız. Ben babamın kızıyım. Hiçbir zaman eğmeyeceğim başımı. Onlardan korkmuyoruz. Bayrak, vatan sağ olsun."

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

"Siz babamın evine nasıl ateş düşürdüyseniz, Allah da sizin evinize ateş düşürsün." ifadelerini kullanan kızı Türkan Ahi de kardeşlerine sahip çıkılmasını istedi.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

Bu arada, Aydın Ahi'nin daha önce de PKK'lı teröristler tarafından birçok kez tehdit edilmesine rağmen AK Parti saflarında siyaset yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

AK Partili Aydın Ahi'nin evinde yas var

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