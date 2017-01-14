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Ak Partili Aydın'ın 'ilk 4 madde' açıklaması tepki çekti

Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir demesi mecliste yeni bir tartışma başlattı.

14.01.2017 - 21:00
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Ak Partili Aydın'ın 'ilk 4 madde' açıklaması tepki çekti

Ak Partili Aydın'ın 'ilk 4 madde' açıklaması tepki çekti

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın "Anayasasının ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım. Bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir" sözleri tartışma yarattı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım; "İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz." dedi.

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