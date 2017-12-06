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AK Partili Başkan: Kadınlar öldürülüyorsa ne yapalım

Kadın Hakları Günü'nde Çorum İl Genel Meclisi'nde AK Partili Başkan, kadınlara yönelik şiddetle ilgili tartışılacak ifadeler kullandı.

DHA | 06.12.2017 - 20:06..
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İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden CHP'li meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat, gündem dışı konuşma talebinde bulundu.

KADINA ŞİDDET TARTIŞMASI

İl Genel Meclisi toplantısında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü nedeniyle söz alan CHP'li Burçin Solmaz Polat, kadına yönelik şiddet olaylarına değinince tartışma çıktı.

AK Partili Başkan: Kadınlar öldürülüyorsa ne yapalım

AĞZIMIZI AÇTIĞIMIZDA ÜZERİMİZE YÜRÜYORSUNUZ

CHP'li kadın meclis üyesi Polat, "Kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyor. Herkesin önünüde dövülüp öldürülüyorlar. Başkanım biz bunları söylediğimizde siz 'Avrupa'ya bakın diyorsunuz'. Bir kadın dövülüyorsa, başörtülü, başörtüsüz olup olmadığına bakmaksızın savunuyoruz. Biz kimse dövülmesin, öldürülmesin istiyoruz. Siz gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi içerisindeyiz. Kendi söylediğinizin dışında hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki; siz böyle değildiniz. Ağzımızı açtığımız anda üzerimize yürümeye kalkıyorsunuz" diyerek AK Partili Başkana cevap verdi.

AK Partili Başkan: Kadınlar öldürülüyorsa ne yapalım

KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYORSA NE YAPALIM

Karşılıklı tartışma devam ederken İl Genel Meclisi Başkanı Kaya, "Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu? Biz hiç kimsenin elbette öldürülmesini istemiyoruz" dedi.

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