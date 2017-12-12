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AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kürsüde CHP Grup Başkanvekili Altay'ın kendisine verdiği belgeleri yırtıp, "TBMM FETÖ'nün gönderdiği bu evrakları savunmamalı" dedi.

AA | 12.12.2017 - 02:05..
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AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu söz alarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği "yurt dışı para transferine" ilişkin olduğu savunulan belgelerle kürsüye çıktı.

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN CHP'Lİ ERDOĞDU'YA YANIT

Belgesiz hiçbir iddiayı gündeme getirmediklerini ifade eden Erdoğdu, "Bize dediniz ki 'Cumhurbaşkanının yakınlarının vergi cennetinde şirketleri yok.' Bu ne Sayın Başbakan?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sataşmadan dolayı söz aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Burada usulen milletvekilliği yapıyorsunuz." dediğine dikkati çeken Elitaş, "Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan bir hakarettir. Milletvekili arkadaşlarımız, 550 milletvekilinin hukuku için itirazlarını dile getirdi." diye konuştu.

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

"O BELGELER ABD'DEN GETİRİLDİ" DEYİP KÜRSÜDE YIRTTI

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere CHP'li milletvekillerinin açıklama yaptığını vurgulayan Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu sizi taşeron yapmış, siz de taşeronun taşeronusunuz. O sizin iddia ettiğiniz belgeler, internette 2011 yılında FETÖ'cüler tarafından gündeme getirilmiş. 2017 yılı Mayıs ayında yine Fuat Avni tarafından güncellenmiş. Size o belgeler ABD'den getirildi. O metin kargoyla ABD'den gönderildi." ifadelerini kullandı.

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

Elitaş'ın bu sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da evrakları kürsüdeki Elitaş'a verdi. Elitaş da evrakları yırtarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, göğsünü siper etmiş millet gibi durmalı, FETÖ'nün gönderdiği bu evrakları savunmamalı." dedi.

Elitaş'ın yırttığı ve kürsüde kalan evrakları Genel Kurulda görevli kavas topladı.

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