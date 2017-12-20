AK Partili eski belediye başkanına silahlı saldırı

Bugün saat 18.00 sıralarında Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kapanan Side Belediyesi eski Başkanı Abdulkadir Uçar'a, evine gireceği sırada yanına yaklaşan beyaz renkli bir araçtan tüfekle tek el ateş açıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Araç olay yerinden hızla uzaklaşırken, Abdulkadir Uçar saldırından yara almadan kurtuldu. Saçmalardan biri, Uçar’ın babasına ait evinin önünde park halinde duran otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'TÜFEĞİN NAMLUSUNU GÖRDÜM'

Abdulkadir Uçar, “İşyerimden geldim, otomobili park ettim. Evime girerken arkadan çok güçlü bir patlama sesi duydum. Kafamı döndürüp baktığımda tüfeğin namlusunu gördüm. Araç uzaklaştı” dedi.

ABDULKADİR UÇAR KİMDİR?

Abdulkadir Uçar, Side Belediyesi’nin kapandığı 2014 seçimlerine kadar 1999-2004 yılları arasında Anavatan Partisi'nden, 2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti'den belediye başkanlığı yaptı. Abdulkadir Uçar, belediye başkanlığının ardından turizm sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.