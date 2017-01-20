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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

Meclis'te Aylin Nazlıaka'nın provokasyonuyla başlayan kavganın ardından, AK Parti, olayların içindeki vekil Enç'le ilgili açıklama yaptı.

20.01.2017 - 12:06
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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginlik konusunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kürsüde bulunan mikrofona kendini sol el bileğinden kelepçelemek suretiyle kürsü işgali gerçekleştirdiğini savundu.

MECLİS KÜRSÜSÜNE KELEPÇE KABUL EDİLEMEZ

"Gazi Mecliste milletin kürsüsüne kelepçe vurulması asla kabul edilemez" diyen İnceöz, AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak, uzun süren ikna çabalarının ardından kelepçeyi milletin kürsüsünden çıkarmak için oraya gittiklerini belirtti.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

BU GECE DE HASTANEDE KALACAK

İlknur İnceöz, yaşananlara ilişkin şunları anlattı: "Hem Aylin Nazlıaka'ya hem de kürsüye zarar vermemek için önce anahtarla kelepçeyi açmayı denedik. Daha sonra da mikrofonun iki vidasını sökerek, kelepçeyi milletin Meclisinden çıkarttık.

"CHP - HDP BİRLEŞTİ BİZE SALDIRDI"

Bunun üzerine kürsüye hazırlıklı geldiği belli olan Aylin Nazlıaka, HDP'li kadın milletvekillerini yanına çağırdı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey daha sonra geldi. CHP'li Meclis İdare Amiri, Şafak Pavey’i yerine çağırdı. İddia edildiği gibi Şafak Pavey'e yönelik herhangi bir müdahale söz konusu olmadığı gibi, bununla ilgili görüntüler de mevcuttur.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

Aylin Nazlıaka'nın daveti ile kürsüye yaklaşan bazı HDP’li kadın milletvekilleri, Antalya Milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e, saldırmıştır. HDP’li 4 milletvekilinin orantısız bir biçimde saldırısına maruz kalan vekilimiz, bu saldırı karşısında nefsi müdafaa yapmıştır.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

MİLLETVEKİLİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası yere düşen milletvekilimiz can havliyle kalkmış, ardından aldığı darbeler nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştır. Gökçen Özdoğan Enç ile Şafak Pavey, bu gelişmeler sırasında asla yan yana gelmemiştir. Arbede sırasında yere düşen Şafak Pavey’e yönelik herhangi bir darp da söz konusu olmamıştır.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi

10 GÜN RAPOR VERİLDİ

Dün geceyi hastanede geçiren milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e boynunda ve kolunda zedelenme olduğu ve karaciğerinde sıvı toplandığı yönünde teşhis konulmuş olup, kendisine 10 gün rapor verilmiştir. Gökçen Enç bu gece de hastanede kalacaktır."

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