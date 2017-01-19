AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Yeni Anayasa Teklifi'nin 2. tur görüşmeleri sırasında Aylin Nazlıaka'nın Meclis kürsüsüne kendini bağlaması gerginliğe yol açtı. Kadın milletvekilleri Genel Kurulda kavga etti.

Aylin Nazlıaka 1 saate yakın bir süre kendini kürsüde kelepçeyle tutunca devreye girenlerden biri de AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç oldu.

Yaşanan arbedenin ardından kadın milletvekilleri güçlükle biribrinden ayırıldı. Kavga sırasında düşerek belinden ve boynundan sakatlanan AK Partili vekil Enç, hastaneye kaldırıldı.