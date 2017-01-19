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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Meclis'te Aylin Nazlıaka'nın provokatif eylemi kavgaya neden oldu. AK Partili vekil Enç de olaya müdahale etti.

19.01.2017 - 22:03
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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Yeni Anayasa Teklifi'nin 2. tur görüşmeleri sırasında Aylin Nazlıaka'nın Meclis kürsüsüne kendini bağlaması gerginliğe yol açtı. Kadın milletvekilleri Genel Kurulda kavga etti.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Aylin Nazlıaka 1 saate yakın bir süre kendini kürsüde kelepçeyle tutunca devreye girenlerden biri de AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç oldu.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Yaşanan arbedenin ardından kadın milletvekilleri güçlükle biribrinden ayırıldı. Kavga sırasında düşerek belinden ve boynundan sakatlanan AK Partili vekil Enç, hastaneye kaldırıldı.

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

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