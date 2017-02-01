AK Partili Kocabıyık'tan Yunanistan'a Kardak uyarısı

Başbakanlığı döneminde Tansu Çiller’in danışmanlığını yapan Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla birlikte ziyaretinin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’ın da helikopterden çelenk bırakmasıyla 21 yıl sonra yeniden patlak veren Kardak krizine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

"BİZİMLE OYUN OYNAMAYIN, VURURUZ"

“1996 yılında Başbakan Çiller Kardak’da Yunan gemilerini batırın talimatı verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi. O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege’de Yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye’si değil. Yunanistan’ı uyarıyorum: 1996’da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz.”