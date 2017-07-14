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Ak Partili Mercan'ın, cinayet zanlısı PKK'lı tutuklandı

Teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan suikastının faili gözaltına alınmıştı.

14.07.2017 - 20:26
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Ak Parti Lice İlçe Başkan yardımcısı Orhan Mercan'ın 1 Temmuz günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi ile ilgili gözaltına alınan ve olayın asıl faili olduğu belirtilen K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Soruşturmayı yapan Terör Suçları Soruşturma Savcısı tarafından ifadesi alınan K.P., daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan K.P.'nin tutuklanmasına karar verildi. K.P.'nin cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümsemesi dikkat çekti.

Ak Partili Mercan'ın, cinayet zanlısı PKK'lı tutuklandı

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