AK Partili milletvekili Yeneroğlu Almanya'da oy kullandı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yeneroğlu, "Almanya'da toplam bir milyon 440 bin, Avusturya'da 106 bin, Fransa'da 340 bin vatandaşımız, yani yurt dışı seçmenin yüzde 60'ına tekabül eden bir seçmen kitlesi bugün oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin her yerde gayet rahat bir biçimde vatandaşımızın da yoğun ilgisiyle yürüdüğünü görüyoruz. Diğer bölgelerden de bu doğrultuda bilgi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN...

Yeneroğlu, "Oy kullanma işleminin başarıyla yürümesini ve seçmenimizin en güçlü biçimde özellikle sandığa yansıması noktasında bütün partiler olağanüstü bir gayret içine girdiler. Biz de Almanya'da tüm engellemelere ve taraflı davranışlara rağmen seçmenimizin en temel demokratik hakkı olan seçimler, süreç ve Türkiye'nin geleceği noktasında bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah bu da sandığa yansıyacak. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda özellikle Ortadoğu'nun kan gölüne çevrildiği ve yine Ortadoğu'da yeni savaşlar dizayn edilmeye çalışıldığı bir ortamda barış ve istikrar abidesi olarak duran ülkemizin bundan sonraki gündemi için bu seçimleri atlattıktan sonra güven tazeleyen barış içerisinde güçlü bir biçimde Türkiye'deki süreci kalkınmayı hızlandıran, Türkiye'nin demokrasisini daha da ilerleten bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Milletimizin de bu noktada Türkiye'ye en güçlü selamı göndereceğine eminim."





"SANDIĞA YANSIYACAK"

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeden uzakta olmaları sebebiyle Türkiye'deki gelişmeleri daha iyi mukayese edebildiklerine inandığını vurgulayan Yeneroğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki son 15 yıldır olan gelişmeleri çok daha iyi taktir ettikleri kanaatindeyim. Bunun da sandığa en güçlü biçimde yansıyacağına inanıyorum." diye ekledi.

Yurt dışındaki seçim çalışmaları sırasında bazı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik uyguladığı çifte standartı eleştiren Yeneroğlu, "Özellikle yurt dışında PKK ile iltisaklı grupların bu şekilde rahat bir biçimde hareket ettiği ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden yaklaşımların çok rahat bir şekilde her yerde siyasi faaliyetlerini yürüttüğü bir ortamda Almanya, Hollanda, Avusturya açısından sadece AK Parti'nin engellenmesinin özellikle büyük bir demokrasi ayıbı olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ama inanıyorum ki vatandaşımız buna en güçlü cevabı sandıkta verecektir." şeklinde konuştu.