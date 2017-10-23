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AK Partili Turan: Makamlar vazgeçilmez değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediye başkanlarının istifa sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

23.10.2017 - 18:45
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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediye başkanlarının istifalarına ilişkin, "Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir" dedi.

Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu an AK partinin çok kıymetli başkanların, değerlendirmeler sonucunda istifa sürecinin başlatılması yenilenme sürecinin parçası olarak değerlendirilmelidir. Belediye başkanlarımızın istifa etmiş olmasını takdirle karşılıyoruz.

AK Partili Turan: Makamlar vazgeçilmez değil

"İSTİFALAR DÖNÜŞÜMÜN SONUCUDUR"

İlgili belediye başkanlarımız çok uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Ancak bir talep söz konusudur. Bu AK Parti’nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. Bizim istifa taleplerimiz CHP’lilerin iddia ettiği gibi asla bir yargı konusu değildir.

"CHP'YE EKMEK ÇIKMAZ"

Belediye başkanlarımızın bir ceza kanununa konu olan eylemlerinden dolayı istifalarını istiyor değiliz. İl başkanı değişikliği gibi adımlardır söz konusu olan. Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. CHP’nin kendi istifalarına bakması lazım. Hiçbir belediye başkanımız AK Parti’den istifa etmedi. Ama bugün CHP milletvekili partisinden istifa etti."

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