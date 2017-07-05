AK Partili Ünal'dan CHP'li Tezcan'a 15 Temmuz yanıtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ DESTANI'NIN ANMAYA SİZ DE KATILABİLİRSİNİZ"

İsim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın bugünkü yaptığı açıklamayı eleştiren Ünal, şunları söyledi:

"CHP sözcüsü 15 Temmuz Gecesi tutacağımız nöbetler için 'Adaleti sokakta aramamızı hazmedemeyenler, demokrasiyi sokakta arıyorlar' demiş. Bu yüzden, bir CHP sözcüsünün bile anlayabileceği dilde tekrar tane tane yazıyorum. Biz, bu milletin 15 Temmuz Gecesi kurtardığı demokrasisini anmak için sembolik olarak bir günlüğüne nöbet tutacağız. Biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz Destanı'nı ve kahramanlarını ANIYORUZ. Arzu ederseniz siz de katılabilirsiniz."



