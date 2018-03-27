AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş." şeklinde ifadeler kullanmıştı.





"KILIÇDAROĞLU, AĞIR MİTOMANİ VAKASI"

Bu sözlerin ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sözcü Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya..." dedi.