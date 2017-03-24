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AK Partili vekilden Hayır standına ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP'nin Bakırköy'deki "Hayır" standını ziyaret etti.

24.03.2017 - 21:33
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Yapılan açıklamaya göre, halk oylaması dolayısıyla çalışmalarını sürdüren Dalkılıç, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan CHP'nin "Hayır" standına ziyarette bulunup, vatandaşlarla görüştü.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ANLATTI

Yaklaşık 1 saat burada kalan Dalkılıç, vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Halis Dalkılıç, Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüdüğü yolda vatandaşların "Evet" oyu vermesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Değişiklik yapılan 18 madde hakkında bilgi veren Dalkılıç, "Bu tarihi referandumda önümüze tüm siyasi saikleri bir kenara bırakarak oy kullanacağımız bir sandık konacak. İdeolojilerimizden ziyade ülkenin bekası oylanacak. Biz vatan için, bayrak için 'Evet' diyoruz." ifadesini kullandı.

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