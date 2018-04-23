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AK Partili vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Ağlıyordun

Meclis'te düzenlenen törende AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP'den İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu'na, "Böyle tarihe geçmek istemezdim" dedi.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 17:37..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla birlikte siyaset gündemi hareketlendi.

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'yla seçimlere hazırlanırken, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'ye doğru yaklaşmaya başladı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 CHP'li vekil, Meclis'te grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçti.

İyi Parti'ye geçerken üzgün olan vekillere ise AK Partili vekillerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"ÇOK AĞLAMAKLIYDIN"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile CHP'den İyi Parti'ye geçen Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasında bir diyalog yaşandı.

AK Parti'li Köseoğlu, İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu'na "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise cevaben "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Partili vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Ağlıyordun

"BÖYLE TARİHİ GEÇMEK İSTEMEZDİM"

İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" dedi.

AK Partili vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Ağlıyordun VİDEO

AK Partili vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Ağlıyordun

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