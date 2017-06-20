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AK Partili vekilin zehirli yemek savunması

Recai Berber, incelenme tamamlanmadan askerlerin zehirlenmesi olayını münferit ilan etti. Böyle şeylerin 40 derecede normal olduğunu savundu

20.06.2017 - 13:14
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AK Partili vekilin zehirli yemek savunması

manisa

Manisa'da askerlerin art arda toplu olarak zehirlenmesi olayının yankıları sürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'e göre yaşananlar münferit bir olaydan başka bir şey değil.

Berber, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de gıda güvenliğinde yüksek teknolojiler sayesinde bugüne kadar bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Yıllardır Millî Eğitim Bakanlığının taşımalı eğitim yapılan yerlerinde de aynı şekilde yemek hizmeti veriliyor, duydunuz mu şimdiye kadar." örneğini verdi.

"40 DERECEDE, YEMESENİZ DE HASTA OLURSUNUZ"

Manisa’da hava sıcaklığının 40 derece olduğunu vurgulayan AK Partili vekil “Ben 40 derecede askerlik yaptım Tuzla Piyade Okulunda, ne demek olduğunu biliyorum. Hiçbir şey yemeseniz de o gün akşam hasta olursunuz.” dedi.

Berber, kendisine itiraz eden CHP’li vekillere ise “Evet, olursunuz. Tabii, yaşamadığınız için bilmiyorsunuz.” diye karşılık verdi.

AK Partili vekilin zehirli yemek savunması VİDEO

ZEHİRLENMELERİNİN NEDENİ SALMONELLA BAKTERİSİ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir askerin ölümü, yüzlerce askerin de hastalanmasına yol açan salgının salmonella bakterisinden kaynaklandığını açıklamıştı. Askerlerin bu bakteriyi akşam yemeğinde yedikleri tavuktan kaptığı sanılıyor.

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