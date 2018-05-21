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AK Parti'nin aday listesi

24 Haziran seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu.

AA | 21.05.2018 - 16:53..
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AK Parti'nin aday listesi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

AK Parti'nin aday listesi -GALERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'den aday oldu. Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday oldu.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.

ADAYLARIN 126'SI KADIN

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.


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