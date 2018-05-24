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AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

Ankara'da, 24 Haziran seçimleri için, AK Parti beyanname açıklamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 13:45..
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Ankara'da, 24 Haziran seçimleri için, AK Parti beyanname açıklamaya hazırlanıyor.

360 SAYFA HAZIRLANDI

Açıklanacak olan beyannamede 360 sayfa olduğu ve 16 başlık bulunduğu belirtiliyor.

Beyannamede ekonomi, sağlık, teknoloji gibi bir çok önemli konunun yer alması bekleniyor. İlk bölümde yeni yönetim modeli anlatılırken; güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu var.

"YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"

Sunuş kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. 'Yaparsa yine AK Parti yapar' mesajı bulunuyor.

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

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