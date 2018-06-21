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AK Parti'nin genç adayları süreçlerini anlattı

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den aday olan genç isimler, adaylık süreçlerini paylaştı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 22:45..
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Seçme yaşının 18 olması gibi seçilme yaşınında 18 olmasıyla siyasetin içinde genç yüzler de yer almaya başladı. Ak Parti'den aday olan gençler süreçlerini anlattı.

AK Parti'nin genç adayları süreçlerini anlattı VİDEO

MAHİR ÜNAL İLE ANISINI ANLATTI

MKYK Üyesi İhsan Sinan Göktaş ve Mahir Ünal'ın bulunduğu bir ortamda olduğunu aktaran Emre Cemil Ayvalı, "Benim İzmir'den neden aday olmadığımı sordu. 'Doğru söylüyorsunuz ağabey' dedim. Sonra İhsan ağabey, Doğru söylüyorsunuz bakanım genç yetenek" diyerek yaptığı esprisiyle süreç başladı." şeklinde konuştu.

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