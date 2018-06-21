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AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

AK Parti Milletvekili Adayı Abdulkadir Özel, İskenderun AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'nın 'Vekile Bir Mesajım Var' etkinliğine katıldı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 01:22..
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Hazırlanan panoya sabah saatlerinden itibaren post-it kağıtlarıyla mesajlarını yapıştıran vatandaşların etkinliğe ilgisi yüksek düzeyde oldu.

İlk defa böyle bir etkinliğe şahit olduklarını söyleyen vatandaşlar, milletvekilleriyle iletişim kanallarının sürekli açık olması gerektiğini dile getirdiler.

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

ABDULKADİR ÖZEL'DEN "İNTERAKTİF İLETİŞİM" SÖZÜ

AK Parti Milletvekili Adayı Abdulkadir Özel de seçilmesi halinde bu etkinliğin hoş bir anı olarak kalmayacağını, kişisel internet sitesinde vatandaşların sürekli kendisiyle iletişimini sağlayacak bir talepler sekmesinin oluşturulacağını ve böylece vatandaşlara hizmet etme noktasında daha aktif çalışmalar yapılacağının sözünü verdi.

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

NİKAH ŞAHİTLİĞİ, HALI SAHA MAÇI İSTEDİLER

Düzenlenen etkinlikte esprili mesajlar eğlenceli anların da yaşanmasına yol açtı. Kimi gençler Milletvekili Adayı Özel’den nikah şahitliği sözü alırken kimisi de halı saha maçına katılım sözü aldı.

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

MESSİ Mİ, RONALDO MU

Ronaldo mu Messi mi sorusuna Özel’in "Tabii ki Ronaldo ama ikisini toplasanız bir Recep Tayyip Erdoğan etmez" cevabını vermesi katılımcılardan yoğun alkış aldı.

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

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