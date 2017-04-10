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AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

AK Parti'nin reklam çalışmalarını yürüten Cevat Olçok referandum kampanyasının en güzel şarkısını sona sakladı.

10.04.2017 - 13:21
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AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde partiler de son çalışmalarını yapıyorlar.

"HAYDİ EVET"

AK Parti, İzmir-Diyarbakır ve Trabzon-Edirne'de geçen ve "haydi evet" şarkısının kullanıldığı reklam filmleri televizyonda ve internette yayınlanmaya başladığından beri büyük beğeni topladı.

AK Parti'den yeni reklam filmi: Güven için, istikrar için evet VİDEO

AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

Reklam filminin şarkısında ise şu sözler yer alıyor;

Bugün umudu yaşatmak lazım
Bugün yeni şeyler söylemek lazım
Her şey daha güzel olsun diye
Bütün bunlar

Yarın yeni bir güneş doğsun
Yarın daha güzel bir gün olsun
Daha mutlu olalım diye
Bütün bunlar

AK Parti'den yeni reklam filmi: Birlik için, huzur için evet VİDEO

AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

Haydi evet
Yeni umutlara
Haydi evet
Mutlu yarınlara

Haydi evet
Haydi bir daha evet

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