taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.128
USD
3,8176
EURO
4,1038
ALTIN
146,88
PETR
55,5300

AK Parti'nin kitapçığında Bahçeli fotoğrafı

AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı "Kararımız Evet" başlıklı bir kitapçık hazırladı.

26.01.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Politika

1

Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Kararımız Evet" başlıklı kitapçıkta sistem, "Kalıcı siyasi istikrar", "Hızlı ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaşma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" vurgusuyla 7 başlık altında anlatıldı.

BAHÇELİ İLE OLAN FOTOĞRAF DA YER ALDI

50 sayfalık kitapçığın 7. sayfasındaki "Birlik ve uzlaşma" bölümünde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2016-2017 Adli Yıl açılış töreninde Beştepe'de birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.

AK Parti'nin kitapçığında Bahçeli fotoğrafı

Kitapçığın "Kalıcı siyasi istikrar" başlıklı sayfasında, seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkacağı, siyasi istikrarın kalıcı hâle geleceği, iki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacağı ve hükümet kurulmama sorununun yaşanmayacağı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

153
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

141
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

618
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

12
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

24
Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

6
Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya elendi

Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya elendi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM