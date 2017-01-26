AK Parti'nin kitapçığında Bahçeli fotoğrafı

Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Kararımız Evet" başlıklı kitapçıkta sistem, "Kalıcı siyasi istikrar", "Hızlı ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaşma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" vurgusuyla 7 başlık altında anlatıldı.

BAHÇELİ İLE OLAN FOTOĞRAF DA YER ALDI

50 sayfalık kitapçığın 7. sayfasındaki "Birlik ve uzlaşma" bölümünde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2016-2017 Adli Yıl açılış töreninde Beştepe'de birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.

Kitapçığın "Kalıcı siyasi istikrar" başlıklı sayfasında, seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkacağı, siyasi istikrarın kalıcı hâle geleceği, iki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacağı ve hükümet kurulmama sorununun yaşanmayacağı belirtildi.