AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman

Rus yazar Anton Çehov, hikâyesinde eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanıyor.

İHH Irak için hazırlık yapıyor

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Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi

Halk TV canlı yayınına konuk olan Sözcü yazarı, sahte paralara karşı yapılan testin insanlar için de yapılması gerektiğini söyledi.