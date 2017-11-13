taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.721
USD
3,8642
EURO
4,5009
ALTIN
158,67
PETR
63,4800

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, yeniden AK Parti'nin Meclis Başkan adayı oldu.

13.11.2017 - 11:26
  1. Haberler
  2. Gündem
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman

CHP, MHP ve HDP'den sonra AK Parti'nin de Meclis Başkan adayı belli oldu.

AK Parti, Meclis Başkan adayı olarak mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı belirledi.

KİMLER ADAY OLDU

CHP'den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, HDP'den de Hakkari Milletvekili Selma Irmak aday olmuştu.

SEÇİMLER NE ZAMAN

TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek.

17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK

1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.

İlginizi Çekebilir
Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi
Halk TV canlı yayınına konuk olan Sözcü yazarı, sahte paralara karşı yapılan testin insanlar için de yapılması gerektiğini söyledi.
Burhan Kuzu'ya yine görev yok
Kabine dışında kalınca Meclis Başkanlığı'na aday olan Burhan Kuzu, yine umduğunu bulamadı.
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi
Silah kullanımının artması silahla işlenen cinayetlerin sayısını da artırdı. İşlenen 100 cinayetin 70'inde silahlar kullanılıyor.
TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti
Hava Kuvvetleri, uçakla ilaç ve sağlık malzemelerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

125
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

46
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

115
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

51
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

99
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

107
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM