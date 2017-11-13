AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman

CHP, MHP ve HDP'den sonra AK Parti'nin de Meclis Başkan adayı belli oldu.
AK Parti, Meclis Başkan adayı olarak mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı belirledi.
KİMLER ADAY OLDU
CHP'den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, HDP'den de Hakkari Milletvekili Selma Irmak aday olmuştu.
SEÇİMLER NE ZAMAN
TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek.
17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.
TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK
1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)
2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)
3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)
4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.