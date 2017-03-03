AK Parti'nin 'Milyonlarca evet' şarkısı

16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu öncesinde partilerin kampanyaları da devam ediyor.

"MİLYONLARCA EVET" ŞARKISI BEĞENİLDİ

AK Parti'nin 16 Nisan'da yapılacak referandum yürüttüğü 'evet' kampanyası için kullandığı şarkılardan biri de Alper Kış tarafından seslendirilen; Milyonlarca evet.

Klibinde AK Parti konvoyunun Türkiye'nin her yerinden katılan vatandaşlarla giderek büyüdüğü ve görüntülerin yer aldığı klip geride kalan 1 haftada kamuoyundan büyük beğeni topladı.

Ak Parti'nin referandum şarkısı: Milyonlarca Evet VİDEO