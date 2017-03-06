taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.009
USD
3,7100
EURO
3,9309
ALTIN
146,97
PETR
55,5600

AK Parti'nin referandum çadırı ve pankartları parçalandı

Sarıyer'de Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tanıtım çadırı ile farklı yerlere asılan pankartlar, kesilerek parçalandı.

06.03.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, ilçe meydanına iki gün önce, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını anlatan broşürleri dağıtmak amacıyla tanıtım çadırı kurduklarını ve ilçenin farklı noktalarına "evet" oyu verilmesini teşvik eden 100 pankart astıklarını söyledi.

AK Parti'nin referandum çadırı ve pankartları parçalandı

Sabah ilçeyi dolaştıklarında şok olduklarını belirten Bal, şunları anlattı: "Ne yazık ki bu sabaha karşı Sarıyer merkezde bulunan çadırımıza böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Çadır ve pankartlar kesilerek parçalanmış. Sayın Başbakanımızın fotoğrafına tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunlar bizi yıldıramayacaktır. Bunlar daha çok çalışmamız açısından bize güç verecektir. Yeter artık, söz milletindir. Sarıyer halkı, sandıkta bunun hesabını soracaktır."

Bal, olayın takipçisi olduklarını ifade ederek, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, edecek. Tanıtım çadırını keserek parçalayan ve tüm pankartları tahrip edenlerin kim olduğunun tespit edilmesi için gerekli mercilere müracaat edeceğiz. Tahammülsüz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendimizi ifade etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin referandum çadırı ve pankartları parçalandı

AK Parti'nin referandum çadırı ve pankartları parçalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

56
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

402
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

412
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

107
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

30
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM