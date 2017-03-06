AK Parti'nin referandum çadırı ve pankartları parçalandı

AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, ilçe meydanına iki gün önce, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını anlatan broşürleri dağıtmak amacıyla tanıtım çadırı kurduklarını ve ilçenin farklı noktalarına "evet" oyu verilmesini teşvik eden 100 pankart astıklarını söyledi.

Sabah ilçeyi dolaştıklarında şok olduklarını belirten Bal, şunları anlattı: "Ne yazık ki bu sabaha karşı Sarıyer merkezde bulunan çadırımıza böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Çadır ve pankartlar kesilerek parçalanmış. Sayın Başbakanımızın fotoğrafına tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunlar bizi yıldıramayacaktır. Bunlar daha çok çalışmamız açısından bize güç verecektir. Yeter artık, söz milletindir. Sarıyer halkı, sandıkta bunun hesabını soracaktır."

Bal, olayın takipçisi olduklarını ifade ederek, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, edecek. Tanıtım çadırını keserek parçalayan ve tüm pankartları tahrip edenlerin kim olduğunun tespit edilmesi için gerekli mercilere müracaat edeceğiz. Tahammülsüz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendimizi ifade etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.