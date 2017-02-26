Ak Parti'nin referandum öncesi miting programı belli oldu

AK Parti referandum kampanyasını resmen başlatmasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı. Kampanya tanıtımı sonrası yapılan toplantıda miting programı ele alındı.

ERDOĞAN 30 BÜYÜKŞEHİRE, YILDIRIM 47 İLE GİDECEK

AK Parti'nin kampanya programı Cumhurbaşkanı'nı tamamlayıcı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehire, Başbakan Yıldırım'ın ise 47 ile gitmesi planlanıyor.

5 İLDE ORTAK MİTİNG

İki isim, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Kayseri'de ortak miting düzenlenecek.

ABDULLAH GÜL'ÜN DE KATILMASI BEKLENİYOR

Kayseri'deki mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gelmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ DE AÇILACAK

Yine MHP ile ortak etkinliğin de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı olabileceği belirtiliyor. Üç büyükşehire ayrı çalışmalar yapılacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanıyla ortak mitingin yanısıra ilçelerde de mitingler düzenlenecek. Başbakan seçim bölgesi İzmir'de de ilçe ilçe gezecek.